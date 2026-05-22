Entenda a lesão de Neymar, que pode desfalcar o Santos até a Copa do Mundo

Atacante será avaliado pela equipe médica da Seleção Brasileira em Teresópolis após sentir desconforto no músculo da perna direita na derrota para o Coritiba, no domingo (17)

RAPHAEL CAMPOS DO PRADO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar no atendimento médico durante Santos x Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, no domingo (17)



Convocado na última segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar deve desfalcar o Santos em compromissos oficiais até o início do torneio. O jogador foi diagnosticado com um edema na panturrilha direita após a partida contra o Coritiba, realizada no domingo (17).

O edema muscular é caracterizado pelo acúmulo de líquido entre as fibras do músculo, gerando inchaço na região. Em atletas, a condição costuma ser resultado de traumas diretos (pancadas), excesso de esforço físico ou estiramentos. Segundo o departamento médico, o problema é uma resposta inflamatória do corpo a pequenas lesões e não representa uma preocupação para a participação do atleta na Copa do Mundo.

Neymar relatou dores na região da panturrilha durante o jogo do Santos contra o Coritiba. Os sintomas comuns para este tipo de quadro incluem:

Dor localizada e rigidez muscular;

Perda de potência física;

Dificuldade para realizar movimentos de aceleração;

Em casos de maior gravidade, podem ocorrer hematomas e limitação funcional, dificultando o apoio do pé no chão. No caso do atacante, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na quarta-feira (20) que o jogador será reavaliado no Centro de Treinamento da seleção, na Granja Comary, em Teresópolis.

Tratamento

O tratamento para o edema muscular consiste em repouso, aplicação de compressas de gelo para controle do inchaço e fisioterapia. O tempo de recuperação varia conforme a extensão do acúmulo de líquido: edemas leves podem ser resolvidos em poucos dias, enquanto pequenas lesões musculares associadas podem demandar algumas semanas de afastamento.

Apesar do diagnóstico, Neymar afirmou, após a derrota para o Coritiba no domingo, estar em boas condições físicas para a Copa do Mundo e ressaltou que trabalhou para chegar ao torneio em seu melhor nível.

“Obviamente que meu sonho, sempre deixei isso bem claro a vocês, é estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso”, disse Neymar no domingo, antes da convocação.

“Foram anos de muito trabalho, também de muita falação errada sobre minhas condições e o que eu fazia. É muito triste a forma como a galera fala sobre isso. Trabalhei firme, quieto, em casa, sofrendo pelo o que as pessoas falavam e deu tudo certo. Cheguei inteiro até onde eu queria, fico feliz pelo meu rendimento, por tudo o que fiz até agora”, declarou o camisa 10 do Santos.