Com gol de pênalti de Cauly, São Paulo vence Coritiba pelo Brasileirão
Um empate entre Palmeiras e Fluminense garante a liderança são-paulina no campeonato
O São Paulo venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro, ao superar o Coritiba por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), no Couto Pereira, em Curitiba, pela quarta rodada. É a terceira vitória do time tricolor no torneio e a quinta consecutiva, numa série de oito jogos invictos. Cauly, de pênalti, foi o autor do gol. Um empate entre Palmeiras e Fluminense garante a liderança são-paulina.
O time de Hernán Crespo trabalhou no limite do suficiente no Paraná. Com reservas, a equipe nada fez durante o primeiro tempo. O placar foi aberto a partir de vacilo do goleiro adversário, que cometeu pênalti no começo da segunda etapa. Titulares como Marcos Antônio, Lucas Moura e Calleri ajudaram a melhorar a equipe, que administrou o placar sem sofrer sustos.
O Coritiba ditou as primeiras ações. O São Paulo demonstrou dificuldade de entrosamento com o time alternativo. Os jogadores estavam distantes entre si no ataque e não mantinham a posse de bola ofensiva.
Defensivamente, porém, o time segurou a pressão com tranquilidade. A marcação encaixou e passou a dificultar que o time da casa avançasse, o que amarrou o jogo no meio de campo.
Os são-paulinos só conseguiram levar perigo na primeira etapa em um erro do Coritiba. Maicon perdeu a bola, e Ferreirinha invadiu a área e exigiu defesa de Pedro Morisco.
O time paranaense voltou a crescer no fim do primeiro tempo, com presença ofensiva. Pedro Rocha perdeu duas boas chances. A primeira foi na marca do pênalti, completando cruzamento de Felipe Jonatan por cima da meta. Depois, Lucas Ronier fez boa jogada e chutou na trave. No rebote, o atacante voltou a bater para fora.
Crespo voltou do intervalo com Marcos Antônio. A entrada do titular já deu outra cara ao time em campo, que iniciou o segundo tempo com pressão sobre o Coritiba.
Wilton Pereira Sampaio foi ao VAR para assinalar pênalti do goleiro Morisco, que saiu mal e atingiu Tapia enquanto tentava cortar um cruzamento. Foram quatro minutos de paralisação.
Morisco ainda machucou o ombro no lance e precisou sair. Pedro Rangel entrou e quase defendeu a cobrança de Cauly. O goleiro tocou na bola antes de ela entrar. Com o placar favorável, Crespo mandou a campo Lucas Moura e Calleri. A presença ofensiva do time melhorou.
A reação do Coritiba foi se lançar ao ataque na busca do empate. Faltava, porém, qualidade para concluir. Coube ao São Paulo apenas administrar o placar, evitando desgaste, já com a cabeça na decisão contra o Palmeiras.
*Estadão Conteúdo
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.