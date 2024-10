Com gols de dupla do Botafogo, Brasil vence Chile de virada e ganha respiro nas Eliminatórias

Vitória por 2 a 1 colocou a seleção na quarta posição com 13 pontos; equipe de Dorival Junior volta a jogar na próxima terça-feira (16) contra o Peru

Javier TORRES / AFP Atacante brasileiro Luiz Henrique comemora após marcar na Copa do Mundo da FIFA Sul-Americana de 2026



A vitória do Brasil sobre o Chile se deve a dois jogadores: Igor Jesus e Luiz Henrique, uma dupla de atletas do Botafogo. Pressionada, a seleção brasileira entrou em campo fora da zona de classificação, tinha caído para a sétima posição porque Venezuela empatou com a Argentina e ultrapassou o Brasil. Para não piorar a situação da seleção na classificação, apenas um resultado importava, a vitória contra os chilenos, que, até agora, só somaram cinco pontos, com uma vitória e dois empates, e são os penúltimos colocado, ficam à frente apenas do Peru. Os interesses do Brasil foram por terra com menos de dois minutos de jogo, porque o Chile abriu o placar em uma cabeçada de Vargas, após uma desorganização da equipe brasileira. A vantagem fez os chilenos dominarem parte do jogo, enquanto o Brasil pouco criava.

Savinho, pela direita, era quem tinha as melhores oportunidades, e foi dessa forma que antes do jogo ir para o intervalo, ele encontrou Igor Jesus, que cabeceou e marcou. Esse foi o primeiro gol dele com a amarelinha. Um jogador do Botafogo não marcava gol pela Seleção desde a Copa de 1998. A estrela dos gloriosos brilhou ainda mais no segundo tempo, quando, também no final da partida, Luiz Henrique recebeu a bola, driblou os marcadores e chutou no cantinho, fazendo o segundo para o Brasil e tirando um pouco do peso das costas de Dorival Júnior e da Seleção, que, na terça-feira (16), terão mais um desafio pela frente se quiserem melhorar a situação na tabela e tirar a incerteza sobre uma não classificação do Brasil para Copa de 2026. A vitória por 2 a 1 sobre o Chile, fez o Brasil subir para quarta posição com 13 pontos, atrás de Argentina, com 19, Colômbia, 16 e Uruguai, 15.