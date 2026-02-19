Com grande atuação de Hugo Souza, Corinthians vence Athletico-PR

O meia argentino Rodrigo Garro foi o autor do único gol que definiu o triunfo de 1 a 0 para o Timão

Time do Corinthians



O Corinthians suportou a intensa pressão imposta pelo Athletico-PR e saiu da Arena da Baixada com a vitória, a sua segunda no Brasileirão nesta quinta-feira (19). O goleiro Hugo Souza, muito exigido, e o meia argentino Rodrigo Garro, o autor do gol que definiu o triunfo por 1 a 0 em Curitiba, foram os personagens do jogo, válido pela segunda rodada do torneio.

São seis pontos em nove disputados para o Corinthians, que sobe alguns degraus na tabela do Brasileirão e aparece em quinto lugar, logo acima do Athletico-PR, o sexto. O time paranaense estava invicto no torneio até esta noite, já que havia vencido seus dois primeiros jogos contra Inter e Santos. Portanto, também soma seis pontos. Se vencesse em casa, teria assumido a liderança.

A eficiência que faltou ao Athletico-PR sobrou ao Corinthians em toda a partida. O time paulista transformou em gol a única chance que criou na etapa inicial graças ao talento de Rodrigo Garro, que acertou chute forte no canto direito de Santos, perto do ângulo.

O Athletico-PR teve todo o resto: volume de jogo, criatividade, muita posse de bola e uma pressão que parecia insustentável ao Corinthians. Mas não foi porque faltou a eficácia, fundamental no futebol, aos donos da casa.

Foram muitas chances perdidas, incluindo um pênalti que Viveros sofreu e Julimar cobrou para fora. Hugo Souza trabalhou muito. Apenas Viveros teve ao menos três grandes chances para marcar. Mandou pra fora, parou em Hugo e na defesa corintiana.

O cenário foi quase idêntico no segundo tempo: intensa pressão dos anfitriões e os mesmos erros na finalização que impediram o time paranaense de ter melhor sorte em casa.

Hugo Souza virou o protagonista da partida depois que fez novas defesas importantes. Impediu gol de Esquivel e de Mendoza e contou com o desvio da zaga em chute de Esquivel em que nada poderia fazer. No fim, voltou a aparecer para espalmar cabeceio de Benavídez.

