Brasil confirma amistoso contra o Egito antes da Copa

A Seleção Brasileira definiu seu último adversário antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. O Brasil jogará contra o Egito em Cleveland, no Huntington Bank Field, no dia 6 de junho. A partida ocorre uma semana antes da estreia contra o Marrocos, pelo Grupo C.

O Egito é o maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, e participou de três Copas do Mundo da Fifa. A seleção também jogará a competição, e está no grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Já estão confirmados também amistosos contra a França, no dia 26 de março, e Croácia, no dia 31. O Brasil já jogou contra o Egito em seis oportunidades, desde 1960. A Seleção ganhou todos os jogos.