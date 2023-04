Com homenagem à Amazônia, seleção feminina lança novo uniforme para a Copa do Mundo 2023 

Estreia da vestimenta será na próxima quinta-feira, 6, na partida contra a Inglaterra, em Wembley, pela Finalíssima

Reprodução/Twitter/@SelecaoFeminina Seleção feminina apresentou novo uniforme



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou na manhã desta segunda-feira, 3, o uniforme da seleção brasileira feminina que será utilizado na Copa do Mundo 2023, marcada para acontecer entre julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Após fazer referências à onça pintada no ano passado, a nova peça comemora a biodiversidade do Brasil e da Amazônia, trazendo a estampa de folhagem tropical – inspiradas nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina. Além disso, há detalhes em verde na barra das mangas e na gola. Os shorts são azuis com a numeração em verde, enquanto as meias brancas têm detalhes em verde e azul. O uniforme número 2 tem o azul como cor predominante na camisa. O calção é branco e apresenta a numeração em verde, enquanto o meião azul com detalhes em verde e amarelo completa o uniforme. A estreia da vestimenta será na próxima quinta-feira, 6, na partida contra a Inglaterra, em Wembley, pela Finalíssima – a bola rola a partir das 15h45 (de Brasília).

🆕 🇧🇷 Novo uniforme, a mesma garra em campo. Vamos juntas conquistar a nossa primeira estrela! 💛💙 pic.twitter.com/NdDAQfsO8T — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 3, 2023