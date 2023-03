Com Fernanda Gentil, CazéTV anuncia transmissão gratuita da Copa do Mundo feminina

Canal no Youtube terá um jogo por dia até a final; Grupo Globo transmitirá em tv aberta e fechada

Os fãs do futebol feminino ganharam mais uma opção para acompanhar o maior torneio do mundo. A CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, anunciou nesta sexta-feira, 31, que fará a transmissão gratuita da Copa do Mundo feminina pelo youtube. Será um jogo por dia até a final. No mundial masculino no Catar, o canal bateu recorde de visualizações em tempo real durante o jogo Brasil x Croácia. “O futuro chegou! E a Copa do Mundo Fifa 2023 é na CazéTV! Estaremos juntos, prontos para fazer história mais uma vez. Com imagens e de graça, até a final”, diz a postagem do anúncio nas redes sociais. No vídeo (assista abaixo), uma garotinha de 2003, fã de Marta e do futebol, é transportada para 2023 e assisti à jornalista Fernanda Gentil, ex-Globo, anunciar a transmissão. Ela fará parte da equipe da CazéTV. O Mundial feminino começa em 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F ao lado de França, Jamaica e Panamá. As brasileiras nunca venceram a competição e seu melhor resultado foi em 2007 com o vice. O Grupo Globo também detém os direitos da Copa, transmitindo na TV Globo e SporTV.