Com início avassalador no Manchester City, Haaland supera marca de Cristiano Ronaldo e Messi

Aos 22 anos, centroavante norueguês já marcou 173 gols em 216 jogos na carreira profissional

EFE/EPA/ANDREW YATES Haaland assusta com série de gols em início no Manchester City



O centroavante Erling Haaland assusta aos amantes do futebol com o início avassalador no Manchester City. Em 11 jogos na temporada 2022/2023, o norueguês balançou as redes 17 vezes. Inclusive, no último jogo, ele marcou um hat-trick (três gols em uma partida) na goleada de 6 a 3 dos Citizens sobre o Manchester United. Atualmente, Haaland é o artilheiro da Premier League na temporada, com 14 gols em oito jogos, o dobro do vice-líder Harry Kane, com sete gols, do Tottenham. Com todo este faro de gol, o centroavante, de apenas 22 anos, superou as estatísticas de dois dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo e Messi, quando tinham a mesma idade. De acordo com o site Transfermarkt, Haaland marcou 173 gols em 216 jogos na carreira profissional até aqui. Já o português, dono de cinco títulos de melhor jogador do mundo, somava 64 na mesma época, e o argentino que tinha 92 gols. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que os números do norueguês são impressionantes e mostram o talento do jogador. “Os números falam por si só. Ele já fez isso antes. Nós sempre tentamos ajudá-lo com nosso ambiente. Nós temos essa percepção incrível de que ele parece estar sempre com fome e é tão competitivo. Os números são assustadores, honestamente”, comentou.