Copa do Mundo 2022: Fifa anuncia que 2,7 milhões de ingressos foram vendidos

A pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, a Fifa anunciou nesta segunda-feira, 3, que foram vendidos 2,7 milhões de ingressos. O Brasil é o nono país que mais adquiriu bilhetes, com um total de 39.546 até 30 de setembro. Os países que lideram o ranking com maior venda são: Catar (947 mil), Estados Unidos (146 mil) e Arábia Saudita (123 mil). O Mundial, que acontece no Catar, será realizado entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Na última etapa de venda de ingressos, aberta em 27 de setembro, foram vendidos mais de 120 mil nas primeiras horas. O total de ingressos a serem disponibilizados é de 3,1 milhões. A Fifa determinou que cada torcedor pode comprar no máximo seis ingressos por partida e 60 no total. Há também opções de entradas para áreas com acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os preços dos bilhetes individuais para a primeira fase, para torcedores de fora do Catar, variam entre 62 euros e 200 euros (R$ 316 a R$ 1.020). Para a final, os valores vão de 550 euros a 1.460 euros (R$ 2.800 a R$ 7.440). Em média, os valores estão 30% mais caros em relação aos da Copa do Mundo de 2018.