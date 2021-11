Com Michael inspirado, Flamengo vence o Atlético-GO e reassume vice-liderança do Brasileirão

Meio-campista marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 no Maracanã; resultado deixa o rubro-negro nove pontos atrás do Atlético-MG

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Michael foi o nome do jogo no Maracanã



Em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Atlético Goieniense na noite desta sexta-feira, 5, no Maracanã. O resultado recoloca o rubro-negro na vice-liderança do Brasileirão com 53 pontos, nove a menos que o líder Atlético-MG e com um jogo a menos. Enquanto isso, a Locomotiva Rubro Negra está na 11ª posição. A partida no primeiro tempo foi tensa e teve a maior parte do tempo o Flamengo tentando, mas tendo dificuldades de chegar ao ataque. O Atlético também tentou criar jogadas de perigo. Só no finalzinho, aos 44 minutos, Isla rolou pra trás e Michael chutou para as redes, sem goleiro. No segundo tempo, o enredo foi parecido e novamente Michael apareceu para decidir. Aos 29 minutos, o camisa 19 tabelou com Gabriel na entrada da área e chutou cruzado marcando o segundo gol do rubro-negro na partida.

A vantagem no marcador deixou o Flamengo mais solto e o Atlético-GO não conseguia sair do seu campo de defesa. Mas aos 43 minutos, os visitantes chegaram com perigo com Zé Roberto e Diego Alves fez uma defesaça com apenas uma mão, garantindo o placar em 2 a 0. Na segunda-feira, dia 8, em partida da 30ª rodada, o Flamengo viaja para enfrentar a Chapecoense às 20h (horário de Brasília). O Atlético folga e só retorna à campo no dia 10 contra o Palmeiras.