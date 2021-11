Cinco anos após tragédia na Colômbia, Chapecoense se solidariza à família de Marília Mendonça: ‘Turbilhão de sentimentos’

O clube catarinense, que perdeu diversos jogadores, diretores e profissionais em um acidente aéreo, em 2016, se manifestou através das redes sociais

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/Globo/05.04.2021 Marília Mendonça morreu em acidente aéreo



A Chapecoense, que perdeu diversos jogadores, diretores e profissionais em um acidente aéreo, em 2016, se solidarizou com a morte de Marília Mendonça, cantora que foi uma das vítimas fatais na queda do bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, que levava ela e outras quatro pessoas de Goiás à Caratinga, em Minais Gerais. “Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês”, escreveu o clube catarinense.