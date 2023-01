Com retorno de Marta, seleção brasileira é convocada para a SheBelieves Cup

Craque está recuperada de uma lesão no ligamento do joelho; Rafaelle, Yasmim, Júlia Bianchi e Nycole Raysla também são novidades

Thais Magalhães/CBF Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira



A técnica Pia Sunghage divulgou nesta terça-feira, 31, a lista com as 23 convocadas para defender a seleção brasileira na SheBelieves Cup, torneio que acontecerá nos Estados Unidos entre os dias 16 e 23 de fevereiro. A principal novidade é o retorno de Marta, craque recuperada de uma lesão no ligamento do joelho direito sofrida em março do ano passado. Após ficar um longo período longe dos gramados e ser desfalque na disputada da Copa América, a Rainha do Futebol está de volta. A zagueira Rafaelle, a lateral Yasmim, a meia Júlia Bianchi e a atacante Nycole Raysla são outras figuras novas na relação da treinadora sueca. O Brasil estreia dia 16 diante do Japão, no Exploria Stadium, em Orlando. Três dias depois, a Canarinho pega o Canadá, em Nashville. A despedida será diante das donas da casa, as norte-americanas, no dia 22, em Frisco, Texas. O torneio é uma espécie de preparação para a Copa do Mundo, marcada para ocorrer entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

Convocação da seleção feminina:

Goleiras: Leticia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária);

Defensoras: Bruninha (NJ/NY Gotham), Tainara (FC Bayern), Rafaelle, (Arsenal), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Tarciane (Corinthians), Yasmim (Corinthians) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas/Atacantes: Adriana (Orlando Pride), Ary (Racing Louisville), Ana Vitória (Benfica), Júlia Bianchi (Chicago Red Stars), Kerolin (North Carolina Courage), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CFF), Debinha (Kansas FC), Nycole Raysla (Benfica), Ludmila (Atlético de Madrid) e Marta (Orlando Pride).