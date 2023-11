Com show de promessa do River Plate, Argentina faz 3 a 0 e elimina o Brasil do Mundial sub-17

Claudio Echeverri, um dos principais destaques da competição, marcou os três gols da vitória Albiceleste

Reprodução/X/@Argentina Argentina elimina o Brasil pelo Mundial Sub-17



A Argentina voltou a derrotar o Brasil, desta vez pela Copa do Mundo Sub-17, disputado na Indonésia. Com show de Claudio Echeverri, meio-campista do River Plate, a Argentina derrotou o Brasil por 3 a 0, pelas quartas de final da competição, na manha desta sexta-feira, 24. A jovem promessa argentina, e um dos principais nome do Mundial, marcou os três gols da partida. Agora os argentinos encaram a Alemanha na semifinal, que eliminou a Espanha com uma vitória de 1 a 0. A Argentina busca o primeiro título da categoria. O placar foi aberto aos 28 minutos, com um chute de Echeverri que desviou na marcação e encobriu o goleiro Philippe Gabriel. O mesmo ampliou aos 13 da etapa final, depois de deixar dois defensores para trás e bater cruzado. O terceiro gol veio aos 26 da segunda etapa, dando n´meros finais o jogo, que os argentinos dominaram do início ao fim. O Brasil, tetracampeão da competição e atual vencedor do torneio, se despede com com uma campanha de três vitórias e duas derrotas. Os outros confrontos das quarta de final ocorrem neste sábado, 25. A França enfrenta o Uzbequistão às 5h (horário de Brasília). Mais tarde, às 9h, Marrocos e Mali se enfrentam pela última vaga da semifinal. Os vencedores se cruzam na próxima fase.