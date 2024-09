Com um a menos, Espanha goleia Suíca na Liga das Nações

A seleção espanhola teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu superar o desgaste e atropelou o rival por 4 a 1 neste domingo (8) na Suíça

EFE/EPA/CYRIL ZINGARO O suíço Kwadwo Duah em ação contra o espanhol David Raya durante a partida do grupo A da Liga das Nações da UEFA em Genebra



A Espanha desencantou na Liga das Nações ao golear a Suíça por 4 a 1, neste domingo (8), no estádio de Genebra, pela segunda rodada. A seleção espanhola teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu superar o desgaste e atropelou o rival. A vitória colocou a Espanha na segunda posição do Grupo 4, atrás apenas da Dinamarca, com 100% de aproveitamento. A Sérvia tem um, contra zero da Suíça, que perdeu os dois jogos que fez até o momento.

Embalada com a conquista da Eurocopa, a Espanha “engoliu” a Suíça nos primeiros minutos de partida. A defesa, que costuma ser um ponto forte dos suíços, caiu na ‘roda’ da equipe espanhola, que abriu o marcador aos três. Lamine Yamal fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e cruzou na cabeça de Joselu. O atacante só desviou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Suíça tentou uma resposta imediata e chegou a marcar com Omeragic, mas a arbitragem marcou toque de mão de Freuler no lance e anulou o que seria o gol de empate. A decisão serviu apenas para inflamar os espanhóis, que fizeram o segundo aos 12. Em bela jogada de contra-ataque, Lamine Yamal recuperou a bola e deixou com Nico Williams. O atacante driblou Wüthrich e chutou rasteiro. Na sobra, Fabián Ruiz marcou.

A Espanha parecia confortável na partida, mas cometeu erros bobos e viu Embolo disparar em velocidade na direção do gol. Le Normand acabou cometendo a falta e foi expulso. Ele era o último jogador da equipe espanhola. Com um jogador a mais, a Suíça saiu na pressão e jogou uma bola no travessão, na cobrança de falta de Amdouni.

O jogo ficou aberto na reta final do primeiro tempo. A Espanha, apesar de ter um homem a menos, continuou arriscando, apostando na velocidade de Lamine Yamal. O goleiro Kobel evitou o terceiro Já a Suíça criou boas chances, principalmente, com Embolo, mas foi diminuir apenas aos 40, com Amdouni, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, a Suíça teve mais um gol anulado. Aos dois, após cobrança de escanteio, Amdouni cabeceou para o gol, mas, desta vez, a arbitragem viu saída de bola. Após o lance, a seleção da casa perdeu o ímpeto e, apesar de ter a posse de bola, passou a ter menos espaço, devido ao recuo da Espanha.

Tímida, a Suíça resolveu ir para o tudo ou nada, e acabou sendo castigada. Aos 31, em bela jogada de contra-ataque, Ferrán Torres deixou com Raya, que cruzou para Fabián Ruiz. O meia chegou batendo colocado e fez o terceiro. O gol acabou com os ânimos do adversário, que sofreu um ‘balde de água fria’.

Com isso, a Espanha passou a se sentir mais à vontade na partida e marcou o quarto. Joselu deu um lançamento espetacular para Ferrán Torres, que disparou em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado para dar números finais ao duelo.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira