Cristiano Ronaldo marca 900º gol da carreira em vitória de Portugal contra Croácia na Liga das Nações

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, que marcou o gol de número 900 da carreira, venceu a Croácia por 2 a 1 nesta quinta-feira (5), em Lisboa, na primeira rodada da Liga das Nações da Uefa. A seleção portuguesa conseguiu a vitória sobre a atual vice-campeã da competição graças à sua eficiência no primeiro tempo, em que foi claramente superior. A ‘Lusa’ abriu o placar logo aos sete minutos com Diogo Dalot, que foi às redes após uma grande jogada coletiva e assistência de Bruno Fernandes.

Aos 34, Cristiano Ronaldo fez o segundo dos portugueses batendo forte após receber cruzamento perfeito de Nuno Mendes. Pouco antes do intervalo, a Croácia diminuiu em uma infelicidade de Dalot, que marcou contra (41′). As melhores chances no segundo tempo foram de Portugal, que não conseguiu ampliar o placar. Em uma delas, Cristiano Ronaldo perdeu grande chance de marcar seu gol 901, pouco antes de ser substituído por Diogo Jota nos minutos finais.

O jogo no Estádio da Luz, casa do Benfica, também foi marcado pela homenagem ao ex-zagueiro Pepe, que defendeu a seleção portuguesa por 17 anos e se aposentou depois da Eurocopa.

No outro jogo do Grupo 1 da Liga A, a Polônia de Robert Lewandowski derrotou a Escócia por 3 a 2. Na segunda rodada, Portugal vai receber a seleção escocesa e a Croácia jogará em casa contra os poloneses.

