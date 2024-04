Com um a menos, Grêmio vence Estudiantes e soma seus primeiro pontos na Libertadores

Resultado mantém o tricolor vivo na competição, contudo, não foi suficiente para tirar os brasileiros da lanterna

RICHARD DUCKER/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Mathías Villasanti, do Grêmio, disputa lance com Edwuin Cetré, do Estudiantes de La Plata, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores



Com um gol solitário, o Grêmio venceu o Estudiantes nesta terça-feira (23) e somou seus primeiros pontos na Libertadores. O jogo aconteceu no estádio Uno, em La Plata, e mesmo com a expulsão de Mathias Villasanti aos 65 minutos, o time gaúcho conseguiu a vitória com o gol de Nathan Fernandes marcado aos 75 minutos. Essa foi a terceira rodada do Grupo C, que atualmente tem o Huachipato como líder com 4 pontos e saldo de gols de 2, seguido pelo Estudiantes, que também possui 4 pontos, mas com saldo zero. O resultado mantém o tricolor vivo na competição, contudo, não foi suficiente para tirar os brasileiros da lanterna, por causa do saldo de gols negativo de três gols.

*Reportagem produzida com auxílio de IA