Saiba quem é Jamal Murray, jogador do Denver Nuggets que acertou cesta épica na vitória sobre o Lakers

Canadense de 27 anos joga basquete desde os 3, tem pais atletas e está na equipe do Colorado desde 2016, quando foi a sétima escolha do Draft da NBA

Matthew Stockman/Getty Images/AFP Jamal Murray (número 27) faz arremesso no último segundo, contra a marcação de Anthony Davis, para dar vitória contra o Lakers



O ala-armador canadense Jamal Murray foi o responsável pela cesta da vitória do Denver Nuggets contra o Los Angeles Lakers, no último segundo, que abriu vantagem de 2 a 0 na série melhor de sete dos playoffs da NBA. A partida estava empatada por 99 a 99 quando, faltando cinco segundos, Murray recebeu no meio da quadra, carregou a bola até o lado direito do garrafão e fez o arremesso vencedor. Logo após a bola encaçapar a cesta, soou o apito de fim de jogo na Ball Arena, encerrando o duelo em 101 a 99, para delírio dos torcedores e de seus companheiros de equipe. “Eu preciso dedicar este ponto decisivo aos meus companheiros. Eu falei no decorrer do jogo que sabia que estava horrível e que iria focar em passar a bola. Eles negaram e disseram para eu continuar arremessando. É engraçado, você erra 6, 7, 12 arremessos seguidos e, mesmo assim, todos dizem para você continuar. Eu me perguntava o motivo, mas, depois disso, entendi. Se não fosse por eles não teríamos chegado nesse grande arremesso, disse o herói dos Nuggets.

Jamal, de 27 anos, está em Denver desde 2016, ano em que foi recrutado pelos Nuggets na sétima escolha do “Draft”. Esportista nato, herdou dos pais o DNA de atleta. Roger Murray, o pai, é um jamaicano que se mudou para o Canadá e fez carreira no atletismo. Mais tarde, dedicou-se ao basquete, transmitindo a paixão para o filho. Sylvia, a mãe, também nasceu na Jamaica e migrou para o país norte-americano com o marido. Seu talento para o atletismo sempre foi notável. Os dois incentivaram a paixão por esportes do filho, em um ambiente de muita dedicação e disciplina. Aos 3 anos, o pequeno Jamal dava seus primeiros arremessos. Na adolescência, ajudou seu colégio a derrotar muitas escolas dos Estados Unidos. Em 2013, foi eleito o melhor jogador do Jordan Brand Classic International Game, um torneio para atletas do Ensino Médio.

Em 2015, o canadense ingressou na Universidade do Kentucky e defendeu a equipe de lá (Kentucky Wildcats) até o ano seguinte, quando foi “draftado” pelo Denver. Logo nos primeiros anos na NBA, chamou a atenção pela habilidade com a bola e os arremessos precisos. Em 2020, ao lado de Nikola Jokic, ajudou a equipe a chegar nas finais da Conferência Oeste. No ano seguinte, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho que lhe tirou das quadras por 18 meses. A redenção veio em 2023, quando finalmente ganhou o anel de campeão após uma série contra o Miam Heat finalizada em cinco jogos.

Veja a cesta triunfal de Jamal Murray