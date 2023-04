Confira a lista de todos os campeões do Paulistão

Além do quarteto Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, outros 12 clubes já levantaram a taça da primeira divisão do estadual

Flick FPF / Rodrigo Corsi Troféu atual dado ao vencedor do Campeonato Paulista



O Campeonato Paulista 2023 chegou ao fim neste domingo, 9, e o Palmeiras conquistou o bicampeonato do torneio. O Verdão venceu por 3 a 0 o Água Santa – que lutava pelo título inédito – e levou pela 25ª vez a competição. Com isso, o número de clubes que já levantou a taça da primeira divisão do estadual segue em 16. Além do quarteto Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, outros 12 times foram incluídos na lista de campeões (confira abaixo). O maior campeão do Paulistão é o Corinthians, com 30 títulos. Na sequência aparece o Palmeiras, com 25. São Paulo e Santos seguem a lista, com 22 conquistas cada um. Atrás dos quatro grandes, o Paulistano vem com 11 títulos do torneio. Na sexta posição está o São Paulo Athletic, com quatro conquistas. A Portuguesa e a Associação Atlética das Palmeiras venceram, cada um, três títulos do estadual. Outros cinco clubes tiveram duas conquistas do Paulistão. São eles: Germânia, Americano, Internacional-SP, São Bento e Ituano. Com apenas um título, estão na lista o São Caetano, Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, Albion e Juventus-SP. O Campeonato Paulista é o torneio de futebol mais antigo do Brasil. A tradicional competição estadual, realizada anualmente sempre no início do calendário, reúne todos os times profissionais de São Paulo. Também conhecido como Paulistão, o torneio é dividido em quatro divisões.

Confira a lista de todos os campeões da primeira divisão do Paulistão: