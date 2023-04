Palmeiras atropela o Água Santa e conquista o Paulista pela 25ª vez

Gabriel Menino, duas vezes, Endrick e Lopez marcaram os gols do Verdão

CLEITON LIMA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino, Zé Rafael e Rony festejam um dos gols do Palmeiras



Vantagem para o maior rival diminui! Palmeiras conquista primeiro bi paulista após 29 anos e diminui diferença para o Corinthians na lista de maiores vencedores

Jogadores do Palmeiras recebem a medalha de campeão. O capitão Gustavo Gómez ergue a taça! Festa da torcida alviverde em São Paulo!

Jogadores e comissão técnica do Água Santa recebem a medalha de vice-campeão. O time de Diadema encerra sua participação no Estadual com 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

O ALVIVERDE SEGUE IMPONENTE! 🏆

O Palmeiras é o campeão do Paulistão Sicredi 2023!

O Palmeiras chega ao 25º título do Paulistão. Confira lista de campeões da competição.

Assim como no ano passado, o Verdão perdeu a primeira partida, mas conseguiu a virada na segunda partida!

48′ – FIM DE JOGO! O Palmeiras atropela o Água Santa, vence por 4 a 0, e conquista o 25º título estadual de sua história!

45′ – Mais três minutos de acréscimos!

44′ – Rony saiu e entrou Breno Lopes, sob gritos de “é campeão” dos palmeirenses.

43′ – Rony arrancou em velocidade para área do Água Santa e quase marcou o quinto gol Alviverde!

41′ Cristiano entrou no Lugar de Igor Henrique. Kady deu lugar para Patrick Alan. No Palmeiras, Gabriel Menino saiu para a entrada de Jhon Jhon.

35′ – Zé Rafael leva cartão amarelo após trombada com o zagueiro Igor Henrique. Jogadores do Água Santa ficam nervosos na reta final de partida

33′ – Com a goleada, torcedores do Palmeiras sobem o tom no Allianz Parque e começam a se aquecer para a festa. Água Santa precisa de três gols para levar a decisão para os pênaltis.

27′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! Kady erra no meio e deu o contra-ataque para o Palmeiras. A bola chegou em José Lopez, que encheu o pé marcou o quarto gol do Alviverde! Virou goleada: 4 a 0.

23′ – Gabriel Menino arrisca da ponta esquerda, mas erra o alvo. Palmeiras diminui a intensidade na segunda etapa.

17′ – Gustavo Gomez cai na área, mas a arbitragem marca apenas tiro de meta.

13′ – Bruno Xavier encontra Todinho na área. O atacante, porém, não conseguiu finalizar.

10′ – Em vantagem no placar, o Verdão diminui o ritmo. Água Santa tenta chegar, mas não consegue levar perigo ao adversário.

Substituições no Água Santa. Thiaguinho deixou o campo para entrada de Bruno Xavier e Júnior Todinho entrou na vaga de Lucas Tocantins.

00′ Bola rolando para o segundo tempo!

Resumo do primeiro tempo: O Palmeiras fez o que se esperava dele. Precisando vencer por dois ou mais gols de diferença, o Verdão foi pra cima e não demorou muito para reverter a vantagem obtida pela equipe de Diadema. Dudu começou inspirado e serviu Murilo, que mandou a bola por cima do gol. O lance indicava o que viria acontecer na sequência. Gabriel Menino cobrou falta, a bola bateu na barreira, e voltou para ele mesmo, que pegou de primeira e marcou o primeiro. Pouco tempo depois, Dudu fez grande jogada pela direita, entortou a marcação e cruzou para Gabriel Menino ampliar o marcador. terceiro veio aos 34, novamente com participação de Gabriel Menino. Ele encontrou Rony, que chutou, Vinhas defendeu e Endrick ampliou no rebote. O Verdão seguiu pressionando e teve chance de ampliar ainda mais o placar, não deixando o adversário respirar.

48 ‘ – Raphael Claus apita e termina primeiro tempo! O Palmeiras atropelou o Água Santa e vai para o intervalo vencendo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Menino, duas vezes, e Endrick!

43′ – Ygor Vinhas repõe a bola para Reginaldo, que não consegue dominar a bola. Na sequência, Menino arriscou de fora da área e Vinhas defendeu. Água Santa não consegue respirar e segue pressionado.

38′ – Jogadores dos dois times se estranham e trocam empurrões. Tudo começou no lance com Dudu. Jogadores do Água Santa reclamam de um soco de Dudu nas costas de Didi. Luan Dias, do Água Santa, levou amarelo. Villian, do banco de reservas do Água Santa, foi expulso! Claus chegou o VAR sobre uma possível agressão de Dudu, mas não marcou nada.

36′ – A pressão continua! Gabriel Menino cobra falta cruzada. A bola passa por todo mundo e quase o Verdão marca novamente!!

33′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! Endrick deixa o dele. Gabriel Menino achou Rony, que arriscou o chute. Vinhas rebateu no meio da área e Endrick empurrou para o gol.

33′ – Água Santa assusta! Reginaldo recebeu cruzamento de Luan e quase marcou para o Água Santa

29′ – Se permanecer assim, o Palmeiras fica com o título do Paulistão! O Água Santa precisa, no mínimo, diminuir o marcador para levar a decisão para os pênaltis! No agregado, o placar é de 3×2 para o Verdão!

26′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! E UM GOLAÇO! Dudu dribla Thiaguinho e cruza na medida para Gabriel Menino ampliar para o Verdão! Palmeiras 2×0 Água Santa

24′ – Raphael Veiga é atendido pelos médicos do Palmeiras. Meia sente a coxa direita, mas tentará seguir em campo.

21′ – Rony tenta uma bicicleta, mas a bola vai por cima do gol. Verdão pressiona o Água Santa!

15′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!! Gabriel Menino cobra a falta. A bola explode na barreira e volta para Gabriel Menino emendar de primeira e abrir o placar no Allianz Parque!! Palmeiras 1×0 Água Santa

09′ – WEVERTON! Gabriel Inocêncio arriscar de fora da área e obriga Weverton a fazer uma grande defesa!

07′ – UUUUUUH! Murilo finaliza perto do gol e Ygor Vinhas faz grande defesa e evita o primeiro gol da partida!

03′ – Dudu faz boa jogada pela direita e cruza para Murilo, que cabeceou por cima do travessão.

Apita o árbitro. Começa os últimos 90 minutos do Campeonato Paulista 2023 para Palmeiras e Água Santa.

O Água Santa entra em campo com o seguinte time: Ygor Vinhas, Reginaldo, Marcondes, Didi e Inocêncio; Thiaguinho, Kadí, Luan Dias e Igor Henrique; Lucas Tocantins e Bruno Mezenga.

As duas equipes estão perfiladas no gramado do Allianz para a execução do Hino Nacional.

O Água Santa promete dificultar a vida dos donos da casa. Apenas dois times venceram o time de Diadema por dois ou mais gols de diferença. Confira quais foram os times aqui.

NETUNO NO PALCO DA FINAL 🔱 Chegamos no Allianz Parque. Daqui a pouco a bola rola pra grande decisão do Paulistão. pic.twitter.com/UgDOqoiEuP — EC Água Santa (@aguasantareal) April 9, 2023

O Verdão está escalado para a final! O Alviverde tenta conquistar seu 25º título do Paulistão!

Pra quem tá pedindo, os nossos 11 iniciais. ESTAMOS PRONTOS PRA FINAL! 💪#AvantiPalestra #PALxAGS pic.twitter.com/VkG6Axig9y — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2023

Na semana passada, o Água Santa venceu o Palmeiras por 2 a 1. Com o resultado, a equipe de Diadema fica com taça se voltar a vencer o Verdão hoje ou em caso de empate. Para levar o título, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença com diferença de apenas um gol (1 a 0, 2 a 1), a decisão será decidida nos pênaltis.

Olá! Acompanhe o minuto a minuto da final do Campeonato Paulista 2023. Palmeiras e Água Santa medem forças no Allianz Parque, em São Paulo, neste domingo, 9. A bola começa a rolar às 16 horas.