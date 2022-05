Confira as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Primeiro brasileiro a entrar em campo será o Internacional, no dia 28 de junho, às 21h30

Divulgação Sul-Americana terá cinco brasileiros nas oitavas de final



Além da tabela da Libertadores, a Conmebol também anunciou na noite desta segunda-feira, 30, as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As partidas de ida acontecem entre os dias 28 e 30 de junho e a volta entre 5 e 7 de julho. O jogo que abre essa fase será Nacional e Unión, no dia 28 às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, o Internacional enfrenta o Colo-Colo às 21h30 no Chile. No dia 29, o Ceará joga contra o The Strongest, na Bolívia, às 19h15. O Santos entra em campo às 21h30 contra o Deportivo Táchira, fora de casa. O São Paulo enfrenta a Universidad Católica no dia 30 de junho às 21h30, no Chile, enquanto o Atlético Goianiense joga contra o Olímpia. Confira abaixo os dias, horários e transmissões das partidas.

Oitavas de final da Copa Libertadores

Jogos de ida

28/06 – 19h15 – Nacional x Unión (Conmebol TV)

28/06 – 21h30 – Colo-Colo x Internacional (Conmebol TV)

29/06 – 19h15 – The Strongest x Ceará (Conmebol TV)

29/06 – 21h30 – Deportivo Cali x Melgar (Conmebol TV)

29/06 – 21h30 – Deportivo Táchira x Santos (Conmebol TV)

30/06 – 19h15 – Independiente del Valle x Lanus (Conmebol TV)

30/06 – 21h30 – Universidad Católica x São Paulo (Conmebol TV)

30/06 – 21h30 – Olimpia x Atlético Goianiense (Conmebol TV)

Jogos de volta

05/07 – 19h15 – Unión x Nacional (Conmebol TV)

05/07 – 21h30 – Internacional x Colo-Colo (Conmebol TV)

06/07 – 19h15 – Ceará x The Strongest (Conmebol TV)

06/07 – 21h30 – Melgar x Deportivo Cali (Conmebol TV)

06/07 – 21h30 – Santos x Deportivo Táchira (Conmebol TV)

07/07 – 19h15 – Lanus x Independiente del Valle (Conmebol TV)

07/07 – 21h30 – São Paulo x Universidad Católica (Conmebol TV)

07/07 – 21h30 – Atlético Goianiense x Olimpia (Conmebol TV)