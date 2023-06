Confira os classificados às oitavas de final da Libertadores e os potes para sorteio 

Conmebol realizará sorteio na próxima quarta-feira, 5, para definir os confrontos e o chaveamento do mata-mata

Reprodução/ CBF A taça da Copa Libertadores é uma das mais cobiçadas entre os times da América do Sul



A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2023 foi encerrada na noite desta quinta-feira, 29, com o complemento da sexta e última rodada. Das sete equipes brasileiras que iniciaram esta etapa, seis avançaram às oitavas de final e apenas o Corinthians não conseguiu classificação – o Timão terminou em terceiro lugar em seu grupo e migrou para a Copa Sul-Americana. Agora, a Conmebol realizará um sorteio na próxima quarta-feira, 5, para definir os confrontos e o chaveamento do mata-mata. Conforme o regulamento da competição, os times que terminaram na liderança de seus respectivos grupos ficarão no pote 1 e enfrentarão algum segundo colocado (pote 2). Além disso, os clubes que ficaram na primeira posição terão a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Abaixo, confira como ficaram os potes.