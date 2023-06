Palmeiras faz bom jogo e vence o Bolívar por 4 a 0 na Libertadores

Time se classificou em primeiro no Grupo C e espera o adversário das oitavas de final em sorteio

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou o primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque



O Palmeiras se recuperou das duas derrotas seguidas no Brasileirão e venceu o Bolívar na Copa Libertadores por 4 a 0, garantindo o primeiro lugar no Grupo C. O jogo no Allianz Parque teve domínio total dos palmeirenses. Aos 24 minutos, Rony recebeu sozinho dentro da área e abriu o placar. Dez minutos depois, Artur deixou o dele e ampliou para 2 a 0. Veiga ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas a bola bateu no travessão. No segundo tempo, o Palmeiras continuou indo pra cima e aos 31, Piquerez fez o terceiro dos alviverdes. Aos 40 minutos, Artur fez seu segundo no jogo e o 4º do Verdão, fechando a conta. Apesar da derrota, o Bolívar também avançou para as oitavas de final. O Cerro Porteño ficou com a vaga aos playoffs da Copa Sul-Americana. Sendo assim, dos sete clubes brasileiros, seis avançaram de fase: Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Athletico-PR. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio no dia 5 de julho.