Campeonato Paulista: confira quem avançou às quartas de final e quem foi rebaixado

Santos x Ponte Preta, Palmeiras x Santo André, São Paulo x Mirassol e RB Bragantino x Corinthians decidirão quem avançará para a fase de semifinal do Estadual.

Reprodução/SPFC Daniel Alves, do São Paulo, durante partida contra o RB Bragantino, no Paulistão



O Campeonato Paulista já tem os seus oitos times classificados para as quartas de finais definidos. No meio desta semana, as partidas entre Santos x Ponte Preta, Palmeiras x Santo André, São Paulo x Mirassol e RB Bragantino x Corinthians decidirão os time que estarão na semifinal do Estadual. Todos os jogos até as finais serão únicos, com pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar.

A Federação Paulista de Futebol deve divulgar, nesta segunda-feira (27), as datas, os horários e os locais dos quatro duelos que definirão os semifinalistas. Vale lembrar que as cidades que ainda não estão na fase amarela do Plano São Paulo de Retomada não poderão sediar as partidas.

Três times conseguiram as suas vagas nesta última rodada. A Ponte Preta, que corria o risco de ser rebaixada, avançou na segunda posição do Grupo A. O Mirassol, por sua vez, tinha a segunda posição ameaçada, mas conseguiu garanti-la. Já o Corinthians avançou após fazer a sua parte e contar com a derrota do Guarani, que perdeu a segunda colocação após ser derrotado pelo São Paulo.

Água Santa e Oeste, na parte de baixo da tabela, terminaram o campeonato rebaixados. O primeiro time acabou sendo derrotado para o Palmeiras, de virada, enquanto o segundo sofreu um revés diante do Corinthians.