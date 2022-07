Conmebol anuncia datas da Libertadores e Sul-Americana 2023; confira

Ainda sem definir os locais das finais, decisões já tem data para acontecer na próxima temporada

EFE/Nathalia Aguilar Libertadores e Copa Sul-Americana começam em fevereiro e março, respectivamente



A Conmebol anunciou na noite desta quinta-feira, 07, as datas para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana da temporada 2023. Segundo o calendário, a fase preliminar da Libertadores começa em 08 de fevereiro. A fase de grupos se inicia na semana do dia 5 de abril e a final será em 11 de novembro, ainda sem local definido. Na Copa Sul-Americana, a primeira fase se inicia em 8 de março e afa se de grupos na mesma semana da Liberta. A final será em 28 de outubro, também sem local definido. Antes disso, no entanto, acontece a Recopa – com os campeões dos dois torneios em 2022 – nos dias 8 e 15 de fevereiro. As datas de torneios de base e do feminino também foram definidos. O Sul-Americano Sub-20 masculino será disputado na Colômbia entre 19 de janeiro e 12 de fevereiro. A Libertadores da mesma categoria será entre 1 e 16 de julho, sem sede definida. O Sub-17 será no Equador de 30 de março até 23 de abril, já o Sul-Americano sub-15 fecha o ano de 2023 entre os dias 17 de novembro e 3 de dezembro, sem sede definida. No futebol feminino, a Finalíssima – jogo entre campeã da Copa América e campeã da Eurocopa – será de 13 a 25 de fevereiro, durante Data Fifa, na Europa. A Libertadores será de 5 a 21 de outubro, sem sede definida.