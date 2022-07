Noruega faz 4 a 1 na Irlanda do Norte e lidera Grupo A da Eurocopa feminina

Na próxima rodada, a seleção bicampeã joga com a Inglaterra pela classificação

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Reiter fez um golaço de falta para fechar o placar em 4 a 1



A Noruega estreou nesta quinta-feira, 07, na Eurocopa feminina e venceu a Irlanda do Norte por 4 a 1. A partida aconteceu no St. Mary’s Stadium, casa do Southampton, e teve um público mais modesto do que a abertura no jogo da Inglaterra. A goleada começou cedo. Logo aos 10 minutos, Blakstad abriu o placar chutando no cantinho. Três minutos depois, Maanum recebeu passe de Ada e bateu livre para o gol. Aos 31 minutos, Graham fez o terceiro de pênalti. No segundo tempo, a Irlanda do Norte voltou melhor e aos quatro minutos, Julie Nelson marcou o primeiro gol da seleção na história da Euro e o único delas na partida. Aos 9 minutos, Reiten fez belo gol de falta e fechou o placar em 4 a 1. Na próxima rodada, a Noruega enfrenta a Inglaterra pela liderança do Grupo A, enquanto a Irlanda jogará contra a Áustria.