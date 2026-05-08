Conmebol cancela jogo Flamengo e Independiente Medellín após protestos

Os torcedores colombianos atiraram objetos e sinalizadores no campo em manifestação pela saída do ex-presidente do clube do comando da SAF

JAIME SALDARRIAGA / AFP O Tribunal de Justiça analisará o incidente na partida entre Independiente Medellín e Flamengo pela Libertadores



Um clima de caos nas arquibancadas adiou o duelo entre Independiente Medellín e Flamengo, na quinta-feira (7), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Com um minuto de bola rolando, torcedores começaram a atirar objetos e sinalizadores, além de tentarem invadir o gramado. Por questões de segurança, os dois times foram para os vestiários rapidamente, aos cinco minutos.

O alvo principal do protesto da torcida do Medellín é contra o ex-presidente e sócio majoritário da SAF do clube, Raúl Giraldo. Após a eliminação na liga colombiana, o dirigente insultou os torcedores do próprio clube, fazendo sinais de “dinheiro”.

Após o episódio, Raúl Giraldo renunciou ao cargo de presidente, mas seguiu no comando da SAF. A torcida quer ele fora de tudo. O time terminou a competição em 11º lugar e não vai disputar nenhuma competição sul-americana em 2027.

Após 35 minutos de paralisação, a Conmebol anunciou, por meio do sistema de som do estádio, que o duelo estava suspenso, até que os torcedores da “Resistência Norte”, precursora do protesto, fossem retirados. Depois de muita espera, de 90 minutos, com a confusão ainda acontecendo entre torcedores e polícia, o confronto foi definitivamente cancelado. O caso agora será encaminhado ao Tribunal de Justiça e o Flamengo, com certeza, será considerado vencedor.

Nos vestiários, os jogadores do Flamengo trataram de tranquilizar a família e os torcedores. O meia Jorginho usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está o clima no vestiário. Ele aparece ao lado de Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Léo Ortiz e Léo Pereira: “Estamos bem e aguardando”.