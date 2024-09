Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

River Plate x Atlético-MG e Peñarol x Botafogo brigam por vaga na final da Libertadores

Divulgação/ Conmebol Clubes classificados às semifinais faturam 2,3 milhões de dólares (mais de R$ 11 milhões)



A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (27) as datas e horários das semifinais da Libertadores. River Plate (ARG) x Atlético-MG e Peñarol x Botafogo são os confrontos que definirão os finalistas do torneio. Os dois brasileiros decidem a vaga fora de casa.

Os clubes classificados às semifinais faturaram 2,3 milhões de dólares (mais de R$ 11 milhões). A premiação para o campeão é de US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões), enquanto o vice-campeão fica com US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões).

River Plate x Atlético-MG:

Ida: 22/10 (Terça-feira) – 21h30; Arena GALO, Belo Horizonte

Volta: 29/10 (Terça-feira) – 21h30; Monumental de Núñez, Buenos Aires.

Peñarol x Botafogo:

Ida: 23/10 (Quarta-feira) – 21h30; Nilton Santos, Rio de Janeiro

Volta: 30/10 (Quarta-feira) – 21h30; Campeón del Siglo, Montevidéu.