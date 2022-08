Conmebol deixa de exigir teste de Covid-19 em suas competições

Apesar da nova regulação, jogadores precisarão estar com esquema vacinal completo para competirem

Divulgação Jogadores precisarão estar com o esquema vacinal completo para seguirem na competição



A Conmebol anunciou nesta sexta-feira, 05, o fim dos testes obrigatórios de Covid-19 nas partidas das copas Libertadores, Sul-Americana e Recopa, mas continuará sendo necessário o esquema de vacinação completo. A decisão foi anunciada em comunicado divulgado em Assunção pela entidade, após especialistas médicos “concluírem que já existem condições para adotar esta medida”. No entanto, o fim da obrigatoriedade dos testes representa “a aplicação do esquema de vacinação completo contra a Covid-19”, segundo as exigências sanitárias de cada país. A Conmebol deixou nas mãos da equipe médica de cada clube a responsabilidade de acompanhar a vacinação e o estado de todos os integrantes da delegação. Até então, uma delegação de até 55 pessoas deveriam ser submetidos a um teste no país de origem para os jogos de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. As delegações visitantes e locais também deveriam realizar o teste 72 horas antes da partida. A exigência valia para os árbitros, oficiais da partida e antidoping, médicos, operadores, entre outros. Se um caso positivo for identificado, a recomendação da Conmebol é que seja “imediatamente” informado ao departamento médico. A Comissão Médica da Conmebol será “a única responsável por aprovar ou rejeitar a solicitação de alta” assinada pelo médico da equipe.

*Com informações da EFE