Sassá diz que ‘perdeu o bicho’ do Cruzeiro por soco em Mayke na Copa do Brasil contra o Palmeiras

Confusão aconteceu na semifinal do torneio, no Mineirão, e terminou com classificação dos mineiros; Raposa foi campeã contra o Corinthians

Reprodução/ Twitter Confusão aconteceu na semifinal de 2018, que terminou com classificação do Cruzeiro



O tão famoso soco de Sassá em Mayke, em semifinal da Copa do Brasil de 2018 entre Cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão, não terminou bem para o jogador cruzeirense. Em entrevista ao Charla Podcast, o atacante revelou que “perdeu o bicho” – a premiação individual do Cruzeiro – por causa da confusão. “Aquilo ali foi uma loucura absurda. (…) Sangue quente, todo mundo pilhado pra caramba. O Mayke passou dando socos ao léu, eu cheguei e dei um chute para dar uma ‘banda’ nele. Quando dei um chute para ele sair, ele cambaleou e voltou para a minha direção, aí foi ação e reação. Eu dei um (soco) nele, ele me deu outro também. Empurrei ele e saímos”, disse Sassá. Segundo ele, nas imagens a agressão parece mais forte do que realmente foi. “Peguei 12 jogos de suspensão, fiquei de fora do bicho bom da final, me arrebentou. Naquela época a Copa do Brasil estava pagando um caminhão de dinheiro. Me prejudicou pra caramba ficar 12 jogos sem jogar, fora do bicho e da final”, lamentou. Na época, o Cruzeiro foi campeão contra o Corinthians.