Conmebol divulga datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022

Em setembro seleção brasileira enfrenta Chile, Argentina e Peru em oito dias

Lucas Figueiredo/CBF Jogos das eliminatórias foram adiados de março por causa da pandemia



A Conmebol anunciou nesta quinta-feira, 12, as datas e horários dos próximos jogos das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, que serão disputados nos dias 2, 5 e 9 de setembro. A confederação continental já havia informado as datas no último sábado, mas deu até a última terça para que as associações afiliadas confirmassem os horários, as cidades e os estádios das partidas. O Conselho da Conmebol apresentou na semana passada a solicitação das datas triplas em setembro e outubro, com o objetivo de ajustar o calendário da competição após a suspensão dos jogos de março deste ano. A palavra final era Fifa, que deu o aval. Líder das Eliminatórias, com 18 pontos em seis rodadas, o Brasil enfrentará o Chile em Santiago no dia 2 de setembro, às 23h (horário de Brasília). Três dias depois, disputará o clássico contra a Argentina na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h, e no dia 9 medirá forças com a seleção peruana na Arena Pernambuco, às 21h30.

Confira abaixo todos os jogos de setembro pelas Eliminatórias sul-americanas:

9ª rodada – dia 2

Bolívia x Colômbia (La Paz, 17h)

Equador x Paraguai (Quito, 18h)

Venezuela x Argentina (Caracas, 21h)

Peru x Uruguai (Lima, 22h)

Chile x Brasil (Santiago, 23h)

6ª rodada – dia 5 (adiada de março)

Brasil x Argentina (São Paulo, 16h)

Equador x Chile (Quito, 18h)

Paraguai x Colômbia (Assunção, 19h)

Uruguai x Bolívia (Montevidéu, 19h)

Peru x Venezuela (Lima, 22h)

10ª rodada – dia 9

Uruguai x Equador (Montevideo, 19h30).

Paraguai x Venezuela (Assunção, 19h30).

Colômbia x Chile (Barranquilla, 20h).

Argentina x Bolívia (Buenos Aires, 20h30).

Brasil x Peru (Recife, 21h30)

*Com informações da EFE