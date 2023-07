Conmebol divulga datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana; confira

Corinthians, Fortaleza, Botafogo, Goiás, São Paulo, Red Bull Bragantino e América-MG estão vivos na competição

Reprodução/Twitter/@Sudamericana Taça da Copa Sul-Americana 2023



A Conmebol detalhou nesta sexta-feira as datas e horários das oitavas de final da Copa Sul-Americana em duelos entre os dias 1º e 3 de agosto, na ida, e 8 e 10, na volta. Corinthians e Fortaleza serão os primeiros brasileiros em campo, atuando nas duas terças-feiras, Botafogo e Goiás jogarão às quartas e São Paulo, Red Bull Bragantino e América-MG fecham as rodadas, às quintas. Os classificados às quartas de final recebem 600 mil dólares (R$ 2,8 milhões). Já a grande decisão do torneio está marcada para 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. Veja abaixo mais detalhes.