Quem é Ryan, corintiano que fez o gol da classificação no Peru, foi pivô de confusão e causou ira de técnico rival: ‘Pobrezinho’

Jovem tem mais da metade de sua vida no Timão e fez sua primeira viagem internacional na carreira

EFE/ Aldair Mejía Ryan, do Corinthians, provocou torcedores do Universitario



O Corinthians garantiu sua vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana graças ao jovem Ryan Gustavo de Lima. Desconhecido por grande parte da torcida do Timão, o jovem entrou no segundo tempo, balançou as redes diante do Universitario e tirou o Alvinegro do sufoco. O meio-campista, por outro lado, também foi pivô de uma confusão generalizada no Estádio Monumental de Lima. Na comemoração, o garoto de 20 anos tirou a camisa, exibiu a peça para a torcida adversária e causou a ira dos jogadores peruanos. Por causa do tumulto, o árbitro Wilmar Roldán precisou interromper o jogo e acabou expulsando o jovem corintiano – outros três atletas também levaram o vermelho por causa do conflito. Mais do que isso, Ryan também foi alvo de críticas do treinador Jorge Fossati, que comparou a provocação com o gesto racista feito por seu preparador físico, o uruguaio Sebástian Avellino Vargas, que ainda está preso em São Paulo. “Aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto (de Ryan) de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o que, 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há sete dias. Aqui tem que desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho”, declarou o técnico. Mas, afinal, quem é Ryan?

O jovem tem mais da metade de sua vida no Corinthians. Após chegar ao clube com 8 anos, Ryan passou pelas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. No início deste ano, o meio-campista ganhou a oportunidade de ser relacionado pelo treinador Fernando Lázaro, mas apenas ficou no banco de reservas na partida diante do Red Bull Bragantino, ainda pelo Campeonato Paulista. Na sequência, acabou retornando ao sub-20, precisando de paciência para receber sua chance no profissional. Sua estreia da equipe principal ocorreu somente no fim do mês passado, em 28 de junho, na vitória sobre o Liverpool (Uruguai), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, ele entrou no fim do jogo, participando de 15 minutos de um time completamente modificado por Vanderlei Luxemburgo.

O treinador, inclusive, chegou a pedir desculpas após o incidente de Ryan diante do Universitario. “Quero fazer um pedido de desculpas, meu atleta é jovenzinho, tem só 20 anos, é a primeira vez que vem numa viagem internacional, fez um gol importante e transcendeu o futebol. Quero pedir desculpa à torcida, ao treinador adversário e aos jogadores. Não era nossa intenção, tenho muito carinho e respeito à gente daqui, vim muitas vezes. Quero pedir desculpas por esse momento que transcendeu o futebol, foi um gesto de um garoto que nunca tinha saído do país”, declarou Luxemburgo, em entrevista coletiva. Por causa da expulsão, o garoto está fora da primeira decisão contra o Newell’s Old Boys, da Argentina. A expectativa, entretanto, é que ele volte a vestir as cores corintianas mais vezes na sequência da temporada.