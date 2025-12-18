Jovem Pan > Esportes > Futebol > Conmebol divulga datas e horários do jogo da Recopa 2026 entre Flamengo e Lanús

Jogo de ida será em Lanús, na Argentina, já a volta será disputada no Rio de Janeiro

  • 18/12/2025 22h57 - Atualizado em 18/12/2025 23h01
Adriano Fontes/Flamengo Flamengo levanta a taça da Libertadores após a vencer a decisão contra o Palmeiras por 1 a 0 Flamengo levanta a taça da Libertadores após a vencer a decisão contra o Palmeiras por 1 a 0

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (18) as datas e horários dos jogos da Recopa 2026, torneio que reúne o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será em Lanús, na Argentina, já a volta será disputada no Rio de Janeiro, no dia 26 do mesmo mês, no mesmo horário. A Recopa é disputada desde 1989, com um hiato entre 1999 e 2002. O maior campeão é o Boca Juniors, com quatro taças.

Datas e horários da Recopa 2026

  • Jogo de ida: 19 de fevereiro, às 21h30, em Lanús
  • Jogo de volta: 26 de fevereiro, às 21h30, no Rio de Janeiro

