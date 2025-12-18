Jovem Pan > Esportes > Futebol > Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil

Jogo vai acontecer no domingo (20) no Maracanã às 18h; Bruno Boschilla e Victor Imazu, serão os auxiliares

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 19h16 - Atualizado em 18/12/2025 19h17
  • BlueSky
EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro de Corinthians x Grêmio Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável por comandar a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco

Foi definido nesta quinta-feira (18), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro da final da Copa do Brasil, que vai acontecer no domingo (20) no Maracanã às 18h. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável por comandar a decisão entre Corinthians e Vasco. Os auxiliares vão ser: Bruno Boschilla e Victor Imazu, já o VAR vai ser comandado por Marco Fazekas. O primeiro jogo, realizado na quarta-feira (17), terminou empatado, o que deixa em aberto o resultado. Sem vitória no tempo regulamentar, a decisão vai ser disputadas nos pênaltis.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Leia também

Crise no Conselho Deliberativo do Palmeiras: bate-boca expõe divisões internas
Ex-jogador do Fluminense é assassinado a tiros no Equador
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >