Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil
Jogo vai acontecer no domingo (20) no Maracanã às 18h; Bruno Boschilla e Victor Imazu, serão os auxiliares
EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDOWilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável por comandar a decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco
Foi definido nesta quinta-feira (18), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro da final da Copa do Brasil, que vai acontecer no domingo (20) no Maracanã às 18h. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro responsável por comandar a decisão entre Corinthians e Vasco. Os auxiliares vão ser: Bruno Boschilla e Victor Imazu, já o VAR vai ser comandado por Marco Fazekas. O primeiro jogo, realizado na quarta-feira (17), terminou empatado, o que deixa em aberto o resultado. Sem vitória no tempo regulamentar, a decisão vai ser disputadas nos pênaltis.
