Conmebol divulga tabela detalhada das oitavas de final da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu na tarde desta quarta-feira, 2, as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América, que serão disputadas apenas em julho, após a disputa da Copa América no Brasil. As partidas de ida serão disputadas na semana do dia 13, enquanto as de volta acontecem a partir do dia 20. Veja os detalhes abaixo. O Palmeiras, campeão da última edição, terá pela frente a Universidad Católica (CHI). Vencedor do torneio em 2019, o Flamengo encara o Defensa y Justicia (ARG). Já o São Paulo volta a medir forças com o Racing (ARG), seu adversário na fase de grupos. O Internacional, por sua vez, pega o Olimpia (PAR), enquanto o Fluminense duela com o Cerro Porteño (PAR).

Na Libertadores, três clubes brasileiros jogarão no dia 13 de julho, uma terça-feira. O Fluminense será o primeiro a entrar em campo, às 19h15 (de Brasília), contra o Cerro Porteño, no estádio La Olla, em Assunção. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo receberá o Racing, da Argentina, no estádio do Morumbi, na capital paulista, e o Atlético-MG, melhor time da fase de grupos, visitará o Boca Juniors, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Na quarta-feira, dia 14, será a vez dos últimos dois campeões continentais entrarem em campo. Às 19h15, o Palmeiras enfrentará a Universidad Católica, em Santiago, no Chile, e mais tarde, às 21h30, o Flamengo jogará contra o Defensa y Justicia, na Argentina. No dia seguinte, o Internacional estará em Assunção para encarar o Olimpia, a partir das 21h30.

Veja as datas e os horários abaixo: