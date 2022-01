Conmebol mantém regra de cinco substituições na Libertadores e na Sul-Americana em 2022

Mudança no regulamento foi implantada pela primeira vez em 2020 em virtude da pandemia de Covid-19

EFE/Nathalia Aguilar A Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana são os principais torneios de clubes organizados pela Conmebol



A Diretoria de Competições e Operações da Conmebol decidiu nesta segunda-feira, 24, manter a regra de cinco substuições por partida durante a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana em 2022. A mudança no regulamento foi implantada pela primeira vez em 2020 em virtude da pandemia de Covid-19. Anteriormente, as equipes só podiam fazer três trocas por confronto. “Um máximo de cinco substituições de jogadores serão permitidas para cada equipe, seguindo os regulamentos da IFAB/FIFA para a implementação de tais mudanças. No caso de prorrogação em final única, as equipes poderão, excepcionalmente, fazer uma sexta substituição”, diz comunicado da Conmebol. A edição de 2022 da Libertadores terá início dia 9 de fevereiro, pela primeira fase preliminar. Já a Sul-Americana está marcada para começar dia 8 de março.