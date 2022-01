Cruzeiro confirma presença de Ronaldo em jogo de estreia na temporada

Raposa entra em campo na quarta-feira, dia 26, contra o URT pela primeira rodada do Campeonato Mineiro

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Ronaldo adquiriu a SAF do Cruzeiro no início de dezembro de 2021



O Campeonato Mineiro começa para o Cruzeiro na próxima quarta-feira, dia 26, contra o URT no Independência, em Belo Horizonte, às 17h (horário de Brasília) e terá uma presença ilustre no estádio. O clube confirmou neste domingo que o atual proprietário, Ronaldo Fenômeno, estará nas arquibancadas para acompanhar o time. No início de dezembro de 2021, o ex-jogador adquiriu as ações da Raposa sob a gestão SAF e tem feito mudanças no elenco. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 24, pela internet. Os valores variam de R$ 200 (área VIP) a R$ 80 (1º andar – especial pitangui). As entradas para os visitantes custam R$ 60 inteira e R$ 30 meia. É obrigatória a apresentação de comprovante de vacina ou resultado negativo de exame RT PCR ou teste antígeno realizado até 72 horas antes do jogo. É proibido o acesso de crianças com menos de 12 anos.