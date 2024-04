Romero bate recorde, faz história e Corinthians goleia Nacional por 4 a 0

Resultado coloca alvinegro na liderança do Grupo F da Sul-Americana

NELSON ALMEIDA / AFP Romero e Yuri Alberto comemoram gol do Corinthians em vitória sobre o Nacional em jogo pela Copa Sul-Americana



Em noite iluminada de Romero, Corinthians goleou, nesta terça-feira (9), Nacional por 4 a 0 e assume liderança do Grupo F da Sul-Americana. O paraguaio marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro no estádio do Corinthians. Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram os outros dois gols do alvinegro na partida. O Corinthians foi melhor durante todo o jogo contra o Nacional e dominou tanto o primeiro tempo como o segundo. O time paraguaio pouco incomodou e, no primeiro tempo, só chegou ao gol de Cássio uma única vez. Os alvinegros aproveitaram os espaços e aos 21, o artilheiro Romero abriu o placar e colocou o alvinegro na frente, para alegria dos torcedores que se fizeram presentes da Arena do Corinthians. O atacante recebeu a bola de Fausto Veras e não desperdiçou a chance que teve, bateu cruzado e empurrou a bola para o fundo do gol.

O gol deu ainda mais confiança para o Corinthians, que teve outras oportunidades de ampliar o placar. As duas chances mais claras vieram dos pés de Yuri Alberto. Na primeira, a bola passou rolando do lado direito do gol paraguaio, já na segunda, a bola tinha direção certa, mas a defesa do Nacional conseguiu tirar antes que os corintianos pudessem comemorar o segundo gol.

Na volta para etapa final, o Corinthians seguiu pressionando. As coisas ficaram mais fáceis para o time paulista quando Rodrigo Arévalo foi expulso. Passado quatro minuto, com uma a mais, o alvinegro ampliou o placar com Yuri Alberto, que recebeu um cruzamento de Romero. A noite do atacante paraguaio estava iluminada. Ele marcou mais uma vez e, o Corinthians, que já estava confortável no jogo, ficou ainda mais tranquilo. Com o jogo dominado e o Nacional pouco fazendo, Pedro Raul fez o quarto gol corintiano e fechou a goleada. O resultado coloca o alvinegro na primeira posição do Grupo F, pois o Argentinos Junior perdeu para o Racing do Uruguai. O Corinthians volta a jogar no sábado (13), em sua estreia no Campeonato Brasileiro.