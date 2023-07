Conmebol realiza sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana; veja confrontos

Corinthians, São Paulo, Botafogo, América-MG, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Goiás estão na briga pelo título

Reprodução/Twitter/@Sudamericana Taça da Copa Sul-Americana 2023



A Conmebol realizou o sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 5, em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai. O São Paulo, já classificado para as oitavas de final, enfrentará o vencedor Independiente Medellín x San Lorenzo. Já o Fortaleza terá pela frente Libertad ou Tigre, enquanto o Red Bull Bragantino pega quem passar de Colo Colo x América-MG. O Goiás, por sua vez, pega Barcelona de Guayaquil ou Estudiantes na próxima fase. Na repescagem, o Corinthians terá que superar o Universitário-PER. Se passar, vai medir forças com o Newell’s Old Boys. Já o Botafogo joga com o Patronato. Caso avance, pega o Guaraní do Paraguai.

Veja os confrontos e o chaveamento abaixo:

🤩 ¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! 🏆 #LaGranConquista pic.twitter.com/au1DM0UeuW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 5, 2023