Conselho do FGTS aprova orçamento de R$ 55,1 bilhões para 2025

Conselho do FGTS aprova orçamento de R$ 55,1 bilhões e Flamengo avança com projeto de novo estádio no Porto Maravilha.

O Conselho Curador do FGTS anunciou a aprovação do orçamento para o ano de 2025, que prevê receitas de R$ 55,1 bilhões e despesas de R$ 41,3 bilhões. Esses números representam um aumento em relação ao orçamento de 2024. Além disso, foi autorizada a retirada de R$ 3 bilhões do Fundo de Investimento do FGTS, que será reinvestido em novas iniciativas. O lucro do FGTS em 2023 alcançou R$ 23,4 bilhões, estabelecendo um novo recorde para o Fundo. Em 2024, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional conseguiu recuperar R$ 1,1 bilhão da dívida ativa do FGTS, superando a meta estabelecida de R$ 760 milhões. Para o próximo ano, a meta de recuperação foi fixada em R$ 1 bilhão, refletindo um esforço contínuo para melhorar a gestão dos recursos do Fundo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outra decisão importante do Conselho foi a aprovação de um pré-acordo relacionado à desapropriação do terreno do antigo Gásômetro, localizado no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O Flamengo, que arrematou o terreno por R$ 138,1 milhões em um leilão, planeja construir um novo estádio no local. Apesar da contestação da Caixa Econômica Federal sobre o resultado do leilão, as partes envolvidas buscaram um entendimento e chegaram a um acordo. O acordo prevê um pagamento adicional por parte do Flamengo, e o termo definitivo de conciliação deverá ser assinado dentro de 60 dias.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA