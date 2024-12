Thiago Maia recebe prêmio Fair Play da Fifa por ações durante enchentes no Rio Grande Sul

Um dos atos mais marcantes do jogador foi o resgate da aposentada Evair Gomes Carneiro, de 71 anos, que estava isolada em um prédio, sem comunicação com seus familiares

Reprodução/Instagram/@thiago.maia A FIFA concede anualmente o prêmio Fair Play a atletas e equipes que se destacam por suas ações nobres e éticas



O volante Thiago Maia, que atua pelo Internacional, foi agraciado com o prêmio Fair Play da FIFA em reconhecimento a sua valiosa contribuição durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. A tragédia, que resultou na morte de 183 pessoas e afetou 2,4 milhões, viu Maia se destacando ao prestar socorro a moradores ilhados na capital, Porto Alegre. Um dos atos mais marcantes foi o resgate da aposentada Evair Gomes Carneiro, de 71 anos, que estava isolada em um prédio sem comunicação com seus familiares. A FIFA concede anualmente o prêmio Fair Play a atletas e equipes que se destacam por suas ações nobres e éticas. Thiago Maia não foi o único a se mobilizar; outros jogadores do Internacional e do Grêmio também se uniram para ajudar as vítimas das enchentes, demonstrando solidariedade em um momento de crise.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Thiago Maia chegou ao Internacional em março, por meio de um empréstimo do Flamengo, e sua permanência foi oficializada em julho, quando o clube o adquiriu em definitivo. A premiação foi realizada em Doha, no Qatar, onde o jogador Vinicius Junior foi reconhecido como o melhor do mundo, destacando-se entre os grandes nomes do futebol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias