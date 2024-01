Convocação da seleção brasileira para o Pré-Olímpico sofre alterações; confira

Técnico Ramon Menezes faz mudanças visando os Jogos Olímpicos de Paris-2024

Rafael Ribeiro/CBF Ramon Menezes convoca Seleção Brasileira pré-olímpica



O técnico Ramon Menezes anunciou uma mudança na convocação da seleção brasileira para o Pré-Olímpico. O goleiro Kaique, do Palmeiras, foi chamado para substituir Andrew, do Gil Vicente, que não foi liberado pelo clube português para participar da competição. A pré-olímpica é uma etapa importante para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Kaique é um jogador experiente, tendo sido titular do Verdão nos títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior nos últimos dois anos. Além disso, ele também teve participações destacadas na Copa do Brasil Sub-20 e no Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2022. O goleiro também já teve passagens pela seleção brasileira, tendo disputado o Sul-Americano Sub-20 em 2023 e o Mundial Sub-20.

Ramon Menezes, no entanto, teve que fazer mais duas alterações na lista inicial de convocados. O lateral Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e o volante Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra, não foram liberados por seus clubes. Para substituí-los, o técnico chamou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Mauricio, do Internacional. Essas mudanças na convocação são comuns em competições pré-olímpicas, uma vez que a organização não é feita pela Fifa. Os clubes têm o direito de não liberar seus jogadores para participarem do torneio. Agora, a seleção brasileira pré-olímpica segue se preparando para a competição, em busca de garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.