Copa América: Chile vence a Bolívia por 1 a 0 e assume liderança do Grupo B

Brereton marcou o único gol da partida; na próxima rodada, chilenos enfrentam o Uruguai

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Na próxima rodada, o Chile enfrenta o Uruguai no domingo, às 18h



Na noite desta sexta-feira, 18, o Chile enfrentou a Bolívia na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0, chegando aos quatro pontos e se mantendo na liderança do Grupo B da Copa América. A partida foi equilibrada. O Chile começou com tudo e logo aos quatro minutos já chegou ao gol adversário. Aos 10 minutos saiu o gol com Brereton que finalizou no cantinho do goleiro Lampe. O restante do primeiro tempo só deu os chilenos, parando nas defesas de Lampe. No fim do primeiro tempo, Vaca arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais. Para o segundo tempo, a Bolívia veio melhor e, aos seis minutos, Saavedra chegou batendo para a defesa de Bravo.

O Chile, no entanto, não se intimidou e quase ampliou com Vargas aos 17. Dez minutos depois, Saavedra apareceu novamente no ataque, Álvarez aproveitou a sobra e chegou chutando com perigo. Aos 34, quase saiu o empate com Bejarano, que finalizou com desvio e enganou o goleiro Bravo. No entanto, o placar não teve mais variações e terminou em 1 a 0. Na próxima rodada, o Chile enfrenta o Uruguai no domingo, às 18h (horário de Brasília). A Bolívia folga na rodada.