Cristiane se pronuncia após ficar fora dos Jogos Olímpicos: ‘Passa muita coisa na cabeça’

Atacante não foi convocada por Pia Sundhage para defender a seleção feminina; Cris é a maior artilheira da história das Olimpíadas com 14 gols

Reprodução/ Instagram @crisrozeira

A atacante do Santos, Cristiane Rozeira, se pronunciou em suas redes sociais após ficar de fora da lista de Pia Sundhage para defender a seleção brasileira feminina nos Jogos Olímpicos. A jogadora de 36 anos é a maior goleadora da história das Olimpíadas – entre homens e mulheres – com 14 gols, e defende a Amarelinha desde 2003. Em um texto longo postado em seu Instagram, Cris diz que hoje era para ser um dia festivo e de comemoração e relembrou sua trajetória de retorno ao futebol brasileiro para tentar uma vaga na seleção. “Hoje deveria ter sido um dia de muita comemoração, celebração. Um dia tão importante para o futebol feminino e um dia que a expectativa era estar ali, dentro das 18 convocadas para representar o Brasil em Tóquio. Passa muita coisa na cabeça. Meu foco, claro, sempre foi estar lá. Toda atleta profissional busca a Seleção. E essa seria minha última Olimpíada”, escreveu.

“São 14 gols, é bastante coisa, e mais do que isso, é lembrar que desde a minha 1ª participação na Seleção, em 2003, faço parte de uma geração que abriu portas para o desenvolvimento da modalidade, crescimento e profissionalização do futebol feminino no Brasil. Desde 2019, voltei da China pensando em me manter bem física e mentalmente, para poder fazer o que mais amo que é jogar futebol. Fiquei seis meses lesionada e acabei conseguindo a convocação para a Copa do Mundo com a confiança do treinador de que eu faria a diferença – ainda que com 70 minutos em campo. Fiz 4 gols, contribui com todo meu eu, como sempre faço e sempre farei. Minha dedicação é integral, minha entrega é 100%. E sempre será”, completou a jogadora.

Ainda no texto, Cristiane lembrou que está há mais de oito meses sem sentir nenhuma lesão e afirmou estar “voando todo jogo” com a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro. “Acha que é mole dar mais de 40 sprints no jogo?”, escreveu. “Sigo à disposição da Seleção Brasileira e fico na torcida pelas companheiras de grupo e pelo Brasil. Sigo feliz com a minha família, e trabalhando forte pra continuar bem e ajudando o Santos no Campeonato Brasileiro. Agradeço a todos que me seguem e torcem por mim e aos que me enviaram mensagens. Muito obrigada pelo carinho de vcs!”, finalizou. Na temporada 2021, Cristiane marcou um gol em nove partidas no Brasileirão. Ela esteve com a Seleção no Torneio She Believes, em fevereiro, mas não balançou as redes.