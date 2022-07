Copa América feminina: Brasil vence fácil o Paraguai e decidirá título contra a Colômbia

Ary Borges e Bia Zaneratto fizeram os gols da vitória por 2 a 0; final será no próximo sábado, às 21h

Thais Magalhães/CBF Brasil venceu todos os jogos até o momento



A seleção brasileira confirmou seu favoritismo e está na final da Copa América feminina 2022. O Brasil derrotou o Paraguai por 2 a 0, em Bucaramanga, na Colômbia, na noite desta terça-feira, 26. O resultado também garante o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024 e na Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia. A partida foi fácil para as comandadas de Pia Sundhage, que eram as favoritas. O Brasil começou em cima e aos 15 minutos, Ary Borges bateu da entrada da área, no cantinho, e abriu o placar. Aos 27 minutos, Bia Zaneratto marcou um golaço e ampliou. A seleção ainda teve uma grande chance aos 46, com Bia, mas a goleira defendeu. O que mais incomodou no primeiro tempo foram as faltas paraguaias e a arbitragem confusa. No segundo tempo, o Brasil diminuiu o ritmo, mas mesmo assim ainda dominou o jogo. Perdeu algumas chances, Adriana acertou a trave nos acréscimos e a partida terminou em 2 a 0. A disputa pelo oitavo título da competição será no sábado, às 21h (horário de Brasília), contra a Colômbia.