Paulo Dybala é recepcionado por multidão de torcedores em apresentação na Roma; assista

Mais de oito mil torcedores estiveram em frente ao Palácio da Civilização Italiana para receber o argentino

Reprodução/ TV Roma Dybala foi apresentado à torcida da Roma nesta terça-feira



O argentino Paulo Dybala, de 28 anos, foi apresentado nesta terça-feira, 26, como novo reforço da Roma. O atacante foi recepcionado por mais de oito mil torcedores em frente ao Palácio da Civilização Italiana. A apresentação foi transmitida ao vivo pela TV Roma. Paulo assinou contrato até junho de 2025 depois de sete anos defendendo a Juventus. “Vou juntar-me a uma equipe em crescimento, com um clube que continua a lançar bases cada vez mais sólidas para o futuro e um treinador, José Mourinho, com quem é um privilégio poder trabalhar. Como adversário admirei o ambiente criado pelos adeptos dos Giallorossi, mal posso esperar para os receber com o uniforme da Roma”, disse Dybala. O argentino tem uma carreira vitoriosa em solo italiano, com cinco campeonatos nacionais e 98 gols, sendo o sexto maior artilheiro argentino da história da Série A.