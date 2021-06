Copa América: No duelo dos maiores campeões, Argentina supera o Uruguai por 1 a 0

Rodríguez marcou o único gol da partida e deu a liderança do Grupo B aos hermanos

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grupo A da Copa América proporcionou aos fãs de futebol um dos maiores clássicos entre seleções do mundo. Nesta sexta-feira, 18, Argentina (14 vezes campeã) e Uruguai (15 vezes campeão) se enfrentaram no Mané Garrincha, pela segunda rodada da fase de grupos, e os hermanos saíram vencedores com o placar de 1 a 0, gol de Rodríguez no início do primeiro tempo. Tirando o lance do gol, a partida ficou mais concentrada no meio de campo e teve alguns passes errados de ambos os lados. Os uruguaios ficaram na birra com a arbitragem de Wilton Sampaio, reclamando bastante de lances de falta ou pênalti. A rede balançou aos 13 minutos do primeiro tempo, depois de cruzamento de Messi para dentro da área, Guido Rodríguez cabeceou e a bola bateu na trave e entrou. No restante da primeira etapa, a Argentina assustou mais.

Pressionado e atrás do placar, o Uruguai voltou do intervalo bem melhor, mas ainda tinha dificuldades de finalização. A Argentina ainda teve chances com uma falta de Messi, batida na barreira, e outras poucas chegadas. O resultado de 1 a 0 deixa a Argentina na liderança da chave com 4 pontos, empatada com o Chile, enquanto o Uruguai que só tem um jogo e ainda não pontuou, está em quarto. Na próxima rodada, o time de Messi enfrenta o Paraguai na segunda-feira, às 21h, e os uruguaios encaram os chilenos, no mesmo dia às 18h.