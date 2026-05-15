Copa do Brasil chega às oitavas de final; confira equipes classificadas e sorteio

Próximas partidas do campeonato acontecem em agosto

Lucas Bayer/Lance Taça da Copa do Brasil



Com o encerramento da quinta fase da competição, foram definidos quais são os 16 clubes que avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14). O campeonato agora faz uma pausa para a Copa do Mundo FIFA 2026 e retorna na primeira semana de agosto. O próximo passo da competição é o sorteio de quem enfrenta quem, marcado para o dia 26 de maio, às 11h, na sede da CBF.

Os classificados

Athletico-PR (eliminou o Atlético-GO)

Atlético-MG (eliminou o Ceará)

Chapecoense (eliminou o Botafogo)

Corinthians (eliminou o Barra-SC)

Cruzeiro (eliminou o Goiás)

Fluminense (eliminou o Operário-PR)

Fortaleza (eliminou o CRB)

Grêmio (eliminou o Confiança)

Internacional (eliminou o Athletic)

Juventude (eliminou o São Paulo)

Mirassol (eliminou o Bragantino)

Palmeiras (eliminou o Jacuipense)

Remo (eliminou o Bahia)

Santos (eliminou o Coritiba)

Vasco (eliminou o Paysandu)

Vitória (eliminou o Flamengo)

A maior surpresa da quinta fase foi a eliminação do Flamengo para o Vitória. O time carioca vinha de vantagem em casa, onde ganhou por 2 x 1, mas ao jogar em Salvador teve virada e os donos da casa ficaram com a vaga para as oitavas. Além do Flamengo, Bahia, Botafogo, Coritiba, Bragantino e São Paulo são times da Série A que ficaram para trás, enquanto da Série B, Juventude e Fortaleza avançam para a próxima etapa. A final da Copa do Brasil será em jogo único, marcado para 6 de dezembro, premiando em 78 milhões de reais o campeão e 34 o vice.