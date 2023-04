Copa do Brasil: Confira os classificados às oitavas de final e a data do sorteio 

Os jogos desta fase estão marcados para as semanas de 17 e 31 de maio

Reprodução/Twitter/@CopadoBrasil Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, 2



A terceira fase da Copa do Brasil foi encerrada na noite da última quinta-feira, 27, com as classificações de Botafogo, Grêmio e Internacional. Desta forma, já são conhecidos todos os times que disputarão as oitavas de final do segundo torneio mais importante do cenário nacional. Pela primeira vez em 27 anos, a competição terá 15 dos 16 participantes da Série A do Campeonato Brasileiro. A única exceção é o Sport, que disputa a Série B e avançou com a eliminação sobre o Coritiba. Assim, os classificados são: América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. O sorteio para definir os duelos da próxima fase está marcado para a próxima segunda-feira, 2, às 13 horas (de Brasília). Não há nenhum tipo de bloqueio estabelecido no regulamento da competição. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão marcados para as semanas de 17 e 31 de maio.