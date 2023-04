Tite, Luxemburgo, Paulo Bento… Veja quem pode substituir Cuca no Corinthians

Presidente Duílio Monteiro Alves declarou que pretende encontrar um comandante para dirigir o time neste sábado, 29, diante do Palmeiras, no Allianz Parque

Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves está procurando um novo técnico



Uma semana após anunciar Cuca, a diretoria do Corinthians terá que procurar outro treinador no mercado da bola. Alvo de críticas nas redes sociais pela condenação por estupro de vulnerável, o técnico pediu demissão após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Remo, na última quarta-feira, 26. Em conversa com a imprensa, o presidente Duílio Monteiro Alves declarou que pretende encontrar um comandante para dirigir o time neste sábado, 29, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Caso não consiga, o ex-meia Danilo, líder da equipe sub-20, deve assumir o posto interinamente. Segundo o Duílio, a busca é por um profissional com experiência e títulos no currículo. Mas, afinal, quais são as possibilidades do Alvinegro neste momento?

Tite

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians pediram o retorno de Tite. Desempregado desde o final de 2022, quando deixou a seleção brasileira após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico entra no perfil buscado pela diretoria. Mais do que isso, o treinador tem muita identificação com o clube e é um dos maiores ídolos da Fiel. Em duas passagens pelo Alvinegro, o comandante levantou seis taças, sendo duas do Brasileiro, uma da Libertadores da América e outra do Mundial de Clubes. Tite, entretanto, mira trabalhar na Europa e está fechado para propostas do futebol brasileiro neste momento. Assim, um retorno exigirá muito poder de convencimento por parte de Duílio e companhia.

Vanderlei Luxemburgo

Outro nome que entra no perfil do Corinthians é o de Vanderlei Luxemburgo. Campeão do Brasileiro (1998) e do Paulista (2001) no clube do Parque São Jorge, o treinador é um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Apesar dos rumores, de acordo com apuração da reportagem do site da Jovem Pan, o técnico não conversou com a diretoria corintiana. O principal empecilho entre a cúpula alvinegra é o longo período de inatividade. O “Professor” está sem trabalhar desde 2021, quando comandou Cruzeiro e Vasco.

Paulo Bento

Segundo o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, um dos treinadores oferecidos ao Corinthians é o português Paulo Bento. Com 54 anos, o lusitano coleciona passagens por Sporting, Cruzeiro e Olympiacos e Chongqing Lifan (China), além das seleções portuguesa e sul-coreana. Seu último trabalho, inclusive, foi pela Coreia do Sul, levando o país asiático às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 – a equipe nacional foi eliminada pelo Brasil. Pesa contra o treinador a falta de títulos de expressão. Suas maiores conquistas foi o bicampeonato da Taça de Portugal com o Sporting, em 2006–07 e 2008–09.

Treinadores desempregados

Em grave crise financeira, o Corinthians também busca encontrar algum profissional desempregado, sem precisar pagar multa rescisória. Assim, alguns nomes podem despertar interesse, como o de Levir Culpi. Multicampeão na década de 1990 e nos inícios dos anos 2000, o profissional tem como último trabalho o Cerezo Osaka (Japão), em 2021. Quem também tem um nome de peso e currículo vitorioso é Rogério Ceni, demitido recentemente pelo São Paulo. O fato de ser o maior ídolo dos são-paulinos, entretanto, afasta a possibilidade de um acordo. Multicampeão no River Plate, o argentino Marcelo Gallardo também está no mercado, mas chegaria com um salário astronômico, algo improvável diante da delicada situação do clube. Róger Machado, Dunga e Jair Ventura também estão no mercado, mas não se encaixam no perfil desejado. Entre os empregados, Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Mano Menezes (Internacional) e Fábio Carille (V-V. Nagasaki – Japão) são os treinadores bem avaliados pela diretoria do Corinthians.